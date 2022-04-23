Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

MUĞLA (AA) - Muğla'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıldönümü dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'nın makam koltuğuna temsili olarak Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ozan Alp oturdu.

Temsili Muğla Valisi Ozan Alp'e ziyaretinde, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Atatürk İlkokulu Müdürü Salih Güleçol, sınıf öğretmeni Tülin Algan eşlik etti.

Ziyarette günün anlamına uygun olarak Muğla Valiliği Makamı Ozan Alp'e ve Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcılığı görevi de Kumsal Çakmak'a tahsis edildi.

Temsili Vali Ozan Alp, yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendilerine armağan eden Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devreden Vali Orhan Tavlı'ya teşekkür eden Alp, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlu olsun" dedi.

Vali Alp, Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginleri ile çok güzel bir şehir olduğunu ve tarihi bir okulda eğitim görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Atatürk İlkokulunun aslına uygun olarak restore edilmesini sağlayan önceki dönem Muğla Valisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek'e teşekkür etti.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı da çocukların barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri ve aydınlık yarınlarımızın güvencesi olduğunu dile getirdi.

Tavlı, ziyaretin anısına Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ozan Alp ve Kumsal Çakmak'a hediye takdim etti.

23 Nisan Çocuk Şenliği korteji düzenlendi

Muğla'da, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Olgunlaşma Enstitüsü önünde toplanan onlarca çocuk, yöresel kıyafetleriyle ve ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

Mehter takımının marşları eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Atatürk Anıtı önünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Bodrum

Bodrum ilçesindeki kutlamalar, Bodrum Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü de düzenlendi. Etkinlikler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki programla devam etti.

İlçedeki birçok özel okulda da kutlama programları düzenlendi. Bodrum Doğa Koleji'nde çok sayıda ilkokul öğrencisinin çeşitli enstrümanlar çalarak oluşturduğu koro izleyenlerden yoğun alkış aldı.

-Marmaris

Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa, ilkokul öğrencileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Törende saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Marmaris Amfi Tiyatro'da resmi kutlama programı düzenlendi. İlkokul öğrencileri halk oyunları ve dans gösterileri sundu. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiirler okundu, oratoryo ve ront gösterileri sunuldu.

Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı bot Yat Limanı'nda öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.