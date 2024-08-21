Muğla'da 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı
Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris, Ortaca ve Datça ilçelerinde 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 41 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 5'i çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.
Datça ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak içindeki 5'i çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Ortaca ilçesi açıklarında ise can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 2'si çocuk 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.