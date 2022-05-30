Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Muğla'da 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Uyuşturucu madde sağlama ve ticareti yapma" suçundan hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun ilçede bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese jandarma ekibinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Durmuş Genç - Güncel