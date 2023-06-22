Muğla'da 21 Suriyeli göçmen ile birlikte yakalanan 4 organizatör adliyeye sevk edildi

21 Suriye uyruklu göçmen ile birlikte yakalanan 4 organizatör adliyeye sevk edildi

MUĞLA Muğla'da 21 Suriye uyruklu göçmen ile birlikte yakalanan 4 organizatör adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Edinilen bilgiye göre S.E. isimli şahsın İzmir ilinden Muğla'ya düzensiz göçmen getireceği bilgisini alan Muğla il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde 20 AAF 569 plakalı kapalı kasa minibüs durduruldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı kontrolde 21 Suriye uyruklu erkek düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ekipler tarafından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatör olarak yakalanan S.E., A.T., H.K. ve H.H. isimli 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.