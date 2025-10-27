Haberler

Muğla'da 2025-2026 Futbol Sezonu Açılışı Yapıldı

Muğla'da 2025-2026 Futbol Sezonu Açılışı Yapıldı
Muğla'da düzenlenen sezon açılış töreninde hakemlere kokartları takdim edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Muğla'da, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) ile İl Hakem Kurulu 2025-2026 sezon açılışı gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atletizm Pistinde düzenlenen açılış töreni, seremoni sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve TFF Merkez Hakem Kurulu 1. ve 2. Bölge Sorumlusu Ali Zağlı, TFF Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD Muğla Şubesi Başkanı Muhsin Erçetin, İl Hakem Kurulu Başkanı Ali Şalk ve ASKF Başkanı Mehmet Top ile TÜFAD Genel Merkez ve Muğla Şubesi Başkanı Alaattin Naganlu, yeni sezonda tüm hakem ve gözlemcilere başarılar diledi.

Önceki sezonda başarı göstererek bir üst klasmana terfi eden hakemlere kokartlarının takdim edildiği tören, sezon açılış pastasının kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Haberler.com
