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Muğla'da 2024 Yılında 425 Yangın Meydana Geldi

Muğla'da 2024 Yılında 425 Yangın Meydana Geldi
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ocak'tan itibaren kentteki 425 yangında toplamda 1077 hektar orman ve ziraat alanının yandığını açıkladı. Yangınların büyük kısmı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1 Ocak'tan itibaren kentte meydana gelen 425 yangında bin 77 hektar orman ve ziraat alanının yandığını söyledi.

Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda gazetecilere, 2024 yılında 269'u orman, 156'sı ziraat yangını olmak üzere 425 yangın meydana geldiğini, yangınların büyük kısmını ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesiyle geniş alanlara yayılmadan söndürüldüğünü kaydetti.

Akbıyık, meydana gelen yangınlarda bin 77 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek,"Yanan alanların rehabilitasyonu için Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı bir planlama sürecine girmiştir. Muğla'nın huzuru Türkiye'nin huzuru diyor, ilimizde huzur ve güven ortamının devam etmesi için tüm güvenlik birimlerimizle azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Orman yangınları konusunda başarılı bir sezon atlattık." dedi.

Yangınlara Orman Bölge Müdürlüğünün yanı sıra diğer kurumlar, STK'lar ve gönüllülerin de destek verdiğini anlatan Akbıyık, ekiplerin cansiparane mücadele ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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