Muğla'da 200 bin liraya satılan danadan 933,5 kilogram karkas çıktı Güncel Haberler Muğla'nın Seydikemer ilçesinde noter ile yetkililer huzurunda kesilen bir danadan 933,5 kilogram karkas (kemikli sığır eti) çıktı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde noter ile yetkililer huzurunda kesilen bir danadan 933,5 kilogram karkas (kemikli sığır eti) çıktı. Bağlıağaç Mahallesi'ndeki aile işletmesinde yetiştirilen ve canlı ağırlığı 1,5 ton gelen 4 yaşındaki dana, kesim için 200 bin liraya satıldı. Dana, sırtına Türk bayrağı asılarak Fethiye Et Entegre Tesisi'ne getirildi. Hayvandan çıkacak karkas et miktarının Türkiye rekoru olabileceği düşüncesiyle tesise noter ve Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri çağrıldı. Ekipler huzurunda kesimi yapılan danadan, 933,5 kilogram karkas çıktı. Danayı yetiştiren Bağlıağaç Mahalle Muhtarı Yücel Özdemir, gazetecilere, "Elde edilen karkasın Türkiye rekoru olduğu yetkililerce belirlendi" dedi. Büyükbaş hayvanı satın alan kasap Ramazan Kaşlı ise besiciye destek vermek amacıyla danaya piyasasının üstünde fiyat verdiğini ifade etti. Kaynak: AA / Güncel Seydikemer Fethiye Muğla Güncel Haberler

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