Muğla'da 20 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 2 Organizator Yakalandı

Muğla'da 20 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 2 Organizator Yakalandı
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Milas açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknede bulunan 20 kaçak göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyon sırasında iki organizatör şüphelisi de yakalandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknede aralarında çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 02.00 sıralarında Milas açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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