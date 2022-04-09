Muğla'da 2 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada, Katrancı Koyu'na H.D'nin araçla göçmen getireceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 2 Kongo Cumhuriyeti uyruklu belirlenen alanda yakalandı.

Kaçak geçişi organize eden Gabon Cumhuriyeti uyruklu O.S.M'nin Dalaman ilçesinde bir otelde kaldığını belirlenen ekipler, operasyon düzenledi.

Konakladığı otelde gözaltına alınan şüphelinin, 5 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan da arandığı tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan H.D. ve O.S.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma, Fethiye, Kongo, Muğla, Güncel, Haberler

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