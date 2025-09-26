Haberler

Muğla'da 2 Bin Öğrenciye Narkotik Eğitimleri Verildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen 'Üniversitene hoş geldin' etkinliğinde, 2 bin öğrenciye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı.

Muğla'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 bin üniversite öğrencisine bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Menteşe ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin "Üniversitene hoş geldin" etkinliğinde, "Narko Nokta" projesi kapsamında 2 bin öğrenciye el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, Bodrum ilçesinde de Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün 13 personeline Narko-Rehber eğitimi verildiği, "UYUMA" mobil uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldığı ve "NARVAS" projesinin tanıtıldığı kaydedildi.

