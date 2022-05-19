MUĞLA'DA 19 MAYIS COŞKUSU - Haberler

MUĞLA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Buradaki törenin ardından düzenlenen Ata'ya Saygı Gençlik Yürüyüşü, kutlamaların yapılacağı Atatürk Stadyumu'nda sona erdi.

Kutlamalar, stadyumda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Buradaki törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adli Yargı Komisyon Başkanı Ercan Arslan, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Levent Akdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, sporcular ile vatandaşlar katıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş'ın günün anlam ve önemi belirten konuşmasının ardından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Kutlamalar, kick boks, boks ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel