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Muğla'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen ise yakalandı. Kurtarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Bodrum ilçesi açıklarında da lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Göçmen Dünya Datça Dünya Güncel Haberler

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