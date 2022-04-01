Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 18 düzensiz göçmen yakalandı, kaçak geçişe aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada Ekincik Mahallesi Kargacık mevkisinde bir araç durduruldu.

Araçta Filistin ve Afgan uyruklu 18 düzensiz göçmen ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ileri sürülen A.T.C. yakalandı

Olay yerinde ve araçta yapılan aramada lastik bot, deniz motoru, 65 litre benzin, şişirme pompası, yakıt ikmal pompası, 8 ahşap tahta ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Jandarma, Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Güncel, Haberler

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