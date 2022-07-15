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Muğla'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kızılada mevkisi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki düzensiz göçmenler, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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