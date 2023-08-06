Muğla'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S (31) tarafından cinsel istismara uğradığını ileri süren E.Ç. (17), şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.