Muğla'da 16 yıl önce bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16 yıl önce çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce faili meçhul olayların aydınlatılması için oluşturulan özel ekipler, inşaat işçisi M.S'nin (30) Marmaris-Datça kara yolunda 2006'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili dosyayı yeniden açtı.

Dosyada delil olarak yer alan sadece otomobil markasının armasından yola çıkan ekipler, kazanın olduğu yıl kentte kullanılan tüm aynı marka araçları incelemeye başladı. Ekiplerin yaklaşık bir aylık araştırması sonucu, restoran işletmecisi Tevfik T'nin (57) aynı model aracını kaza tarihinden kısa süre sonra tamir ettirdiğini belirlendi.

Tevfik T'nin, kazada ölen kişiyi kardeşi Önder T'nin yardımıyla yol kenarına taşınarak görülmeyecek bir yere sakladığı tespit edildi.

Polis ekipleri Tevfik T, Önder T. ve aracı tamir eden Mustafa T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Mustafa T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık sorunları bulunan Önder T'nin ise taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

M.S, kullandığı motosiklete 2006 yılının Ağustos ayında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, çarpan aracın plakası ve sürücüsü belirlenememişti.