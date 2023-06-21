Üye Girişi
Haberler
Muğla'da 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 16 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Seydikemer Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Seydikemer Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M. Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Seydikemer Jandarma Hisarcık Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title