Muğla'da 16 düzensiz göçmen yakalandı, 17 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler Bodrum açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Bodrum açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 17 düzensiz göçmen de kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Bottaki 16 düzensiz göçmen yakalandı. Farklı zamanda yine Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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