Muğla'da 15 yaşındaki kız çocuğu kayboldu

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu. Ailesi kızlarını bulmak için yardım istiyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki İrem Sevgi Çevikgül, 22 gün önce henüz bilinmeyen bir nedenle ortadan kaybolurken, ailesi ise her yerde kızlarını arıyor.

İrem Sevgi Çevikgül'ün ailesi, 22 gün önce kaybolan kızlarının bulunması için durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Kızın ailesi, evlatlarının sırra kadem basmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederken, herkesten yardım istedi. Aile, kızlarını görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesini veya 0554 857 90 06 numaralı telefonla bilgi vermelerini rica etti. - MUĞLA