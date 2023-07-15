Muğla'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışı düzenlendi, fidan dikimi yapıldı ve şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Muğla Valisi, kaymakamlar, komutanlar, belediye başkanı ve STK temsilcileri etkinliğe katıldı.

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıldı

MUĞLA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için bisiklet yarışı startı verildi, Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapılıp ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Etkinlikte, bisiklet grubu tarafından düzenlenen '15 Temmuz demokrasi şehitleri için bisiklet yarışı'nın startı verildi. Muğla'dan çıkan yarışçılar Marmaris'e doğru yola çıktı. Bisiklet yarışından sonra fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Program çerçevesinde Şehir Yeni Mezarlığı'ndaki Şehitlik ziyareti yapılarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. .

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için Cumhuriyet meydanından Marmaris ilçesine bisiklet yarışı, hatıra ormanında fidan dikim ve şehitlik ziyaretine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.