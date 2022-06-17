Muğla'da 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık" ve "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından hakkında hapis cezası bulunan G.K'nin Fethiye'de bulunduğunu tespit etti. Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.??????? AA / Durmuş Genç - Güncel Hisarcık Fethiye Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.