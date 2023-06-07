Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde yakalanan 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı. Bodrum açıklarında ise Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içindeki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.