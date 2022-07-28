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Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 zanlı gözaltına alındı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 zanlı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik botta 50, can salında ise 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler tarafından 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

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