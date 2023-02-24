Muğla'da 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Muğla'nın Milas ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi. Muğla'nın Milas ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kazıklı Mahallesi'nde kolluk devriyesi yapan ekipler, hakkında 12 yıl 3 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Muğla Güncel Haberler

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