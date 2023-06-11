Muğla'da 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.