Muğla'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Güncel Haberler Muğla'nın Bodrum ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde aranan hükümlü yakalanarak, cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. JASAT Timleri ilçede belirlenen adrese düzenlediği operasyonda hakkında, "uyuşturucu madde imal ve ticaret yapma" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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