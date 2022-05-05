Muğla'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da 11 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.A'nın ilçede bulunduğunu tespit etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan B.A. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Seydikemer, Jandarma, Muğla, Güncel, Haberler

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