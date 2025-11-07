Haberler

Muğla'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Muğla'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 11 Kasım'da 30 farklı noktada fidan dikim etkinliği düzenleyecek. İlk fidanlar, 19 Eylül'de çıkan orman yangınında yanan alanlarda toprakla buluşturulacak.

Muğla'da, Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirileceği bildirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün sorumluluk alanındaki Muğla'da 13 ve Aydın'da 17 olmak üzere 30 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek.

İllerde tüm fidan dikim noktalarındaki etkinlikler 11 Kasım Salı günü saat 11.00'de başlayacak.

Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan on binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Muğla'da, 19 Eylül'de Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanda ilk fidanlar toprakla buluşturulacak. Fidan dikim töreni Sazak Köyü Kızlanarası mevkiinde yapılacak.

Köyceğiz'de yapılacak fidan dikim alanındaki son hazırlıkları yerinde inceleyen Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl "Yeşil Vatan Seferberliği" mottosuyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeşil Vatanın yeni fertleri fidanları, 11 Kasım Salı günü 7'den 70'e tüm kesimlerin katıldığı törenlerde toprakla buluşturacaklarını vurgulayan Ülküdür, şunları kaydetti:

"Muğla'daki ana dikim programımızı Köyceğiz'de gerçekleştiriyoruz. 19 Eylül'de yaşanan yangın sonrası sahadaki çalışmalarımız hızla başladık. Sazak ve Pınarköy arasında kalan Kızlanarası mevkisinde yangından etkilenen geniş bir alanı ağaçlandırmaya hazır hala getirdik. Köyceğiz'de yanan alanın tekrar ağaçlandırılması kapsamında ilk fidanlarımızı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturmuş olacağız."

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.