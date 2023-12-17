Üye Girişi
Haberler

Muğla'da 1001 düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Muğla ve ilçelerinde, 15 günde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı.

Muğla ve ilçelerinde, 15 günde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 13 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 1-15 Aralık tarihlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1001 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 11 araç, 1 bot ve 1 motor ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü Muğla Haberler

Bakmadan Geçme

Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? BUGÜN HANGİ FİLMLER VAR? TV yayın akışı, 17 Aralık bugün hangi diziler var? Arsenal - Brighton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal - Brighton maçı ne zaman? Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında, nereli? Alev Alatlı hayatı ve biyografisi! Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 18 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 3 GÜNLÜK hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 17 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title