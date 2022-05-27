Muğla'da 100 yıllık şarkılar Türkçe ve Rumca seslendirildi - Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Agora Minör dinletisinde 100 yıllık şarkılar Türkçe ve Rumca seslendirildi.

Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde Rebetiko dinletisiyle Agora Minör Grubu, yüz yıllık şarkıların hikayelerini dinleyicilere anlatarak, şarkılarını Türkçe ve Rumca olarak söyledi. İki yakanın şarkıları ve şarkıların hikayeleriyle keyifli bir yolculuğa çıkaran grup, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Agora Minör Gurubundaki dinletide Baglamas'ta Serap Çiğdem Şahin ve İlker Şahin, akustik gitarda Ratip Ozan Akdeniz, buzukide Doğukan Yurt, bas gitarda Murat Küçükarslan sahne aldı.