Muğla'da 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı TÜRKAK Akredasyonu Aldı

Muğla'da kurulan "100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı" TÜRKAK akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Muğla Ticaret Borsası (MTB) yönetim kurulu üyeleri, hizmet binası toplantı salonunda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Programda konuşan MTB Başkanı Hurşit Öztürk, Borsa ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kurulan laboratuvarın, gıda güvenliğini arttırmak, üreticilerin ürün kalitesini belgelemek ve Muğla'nın tarımsal markalarına bilimsel güç kazandırmak amacıyla hizmet verdiğini söyledi.

Laboratuvarın şu anda zeytinyağı ve bal analizlerinde faaliyet gösterdiğini, tüm analizlerin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini anlatan Öztürk, "Laboratuvarımız, geçtiğimiz ay TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025 denetimini başarıyla tamamlamış olup, önümüzdeki aylarda ihracata yönelik ürünler için TÜRKAK logolu akredite rapor sunabilecektir. 2025'te laboratuvarımızda 165 analiz gerçekleştirildi. Yaptığımız analizler mahkemelerde de kanıt olarak kullanılabiliyor. Muğla markalarının kalitesini tescilleyerek gıda güvenilirliğini sağlıyoruz." dedi.

Muğla'nın Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarını üreten illerden olduğunu, piyasadaki hileli ürünlerin ise bu değeri gölgelediğini belirten Öztürk, hedeflerinin Muğla markasının itibarını korumak, üreticinin emeğini ve tüketicinin sağlığını bilimsel analizlerle güvence altına almak olduğunu kaydetti.

Öztürk, laboratuvar analiz hizmetlerini uygun fiyatlarla sunarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilimsel doğrulama hizmetlerinden faydalanmasını sağladıklarını ve bu sayede Muğla'da güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştığını dile getirdi.

Borsa Meclis Başkanı Uğur Özen de zeytinyağının sadece bir gıda ürünü değil bölgenin kültürel mirası olduğunu vurgulayarak, "Gerçek zeytinyağını korumak bu toprakların emeğine sahip çıkmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hem üreticinin hem tüketicinin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı'nda, zeytinyağının sınıfı, kalitesi ve doğallığını belirlemek için serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV'de özgül absorbans, yağ asidi kompoziysonu, ECN42 farkı ve biyofenolik bileşenler analizleri yapılıyor.

Laboratuvarda bal için de elektriksel iletkenlik, pH ve serbest asitlik, nem oranı, suda çözünmeyen katı madde, prolin, diastaz sayısı, HMF ve şeker profili analizleri gerçekleştiriliyor.