Haberler

Muğla'da 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı TÜRKAK Akredasyonu Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da kurulan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı, TÜRKAK akreditasyon belgesi alarak gıda güvenliğini artırmaya yönelik hizmet vermeye başladı. Laboratuvar, zeytinyağı ve bal analizleri yaparak, Muğla'nın tarımsal markalarının kalitesini belgeliyor.

Muğla'da kurulan "100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı" TÜRKAK akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Muğla Ticaret Borsası (MTB) yönetim kurulu üyeleri, hizmet binası toplantı salonunda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Programda konuşan MTB Başkanı Hurşit Öztürk, Borsa ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kurulan laboratuvarın, gıda güvenliğini arttırmak, üreticilerin ürün kalitesini belgelemek ve Muğla'nın tarımsal markalarına bilimsel güç kazandırmak amacıyla hizmet verdiğini söyledi.

Laboratuvarın şu anda zeytinyağı ve bal analizlerinde faaliyet gösterdiğini, tüm analizlerin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiğini anlatan Öztürk, "Laboratuvarımız, geçtiğimiz ay TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025 denetimini başarıyla tamamlamış olup, önümüzdeki aylarda ihracata yönelik ürünler için TÜRKAK logolu akredite rapor sunabilecektir. 2025'te laboratuvarımızda 165 analiz gerçekleştirildi. Yaptığımız analizler mahkemelerde de kanıt olarak kullanılabiliyor. Muğla markalarının kalitesini tescilleyerek gıda güvenilirliğini sağlıyoruz." dedi.

Muğla'nın Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarını üreten illerden olduğunu, piyasadaki hileli ürünlerin ise bu değeri gölgelediğini belirten Öztürk, hedeflerinin Muğla markasının itibarını korumak, üreticinin emeğini ve tüketicinin sağlığını bilimsel analizlerle güvence altına almak olduğunu kaydetti.

Öztürk, laboratuvar analiz hizmetlerini uygun fiyatlarla sunarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilimsel doğrulama hizmetlerinden faydalanmasını sağladıklarını ve bu sayede Muğla'da güvenilir gıda bilincinin yaygınlaştığını dile getirdi.

Borsa Meclis Başkanı Uğur Özen de zeytinyağının sadece bir gıda ürünü değil bölgenin kültürel mirası olduğunu vurgulayarak, "Gerçek zeytinyağını korumak bu toprakların emeğine sahip çıkmaktır. Bu bilinçle hareket etmek hem üreticinin hem tüketicinin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı'nda, zeytinyağının sınıfı, kalitesi ve doğallığını belirlemek için serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV'de özgül absorbans, yağ asidi kompoziysonu, ECN42 farkı ve biyofenolik bileşenler analizleri yapılıyor.

Laboratuvarda bal için de elektriksel iletkenlik, pH ve serbest asitlik, nem oranı, suda çözünmeyen katı madde, prolin, diastaz sayısı, HMF ve şeker profili analizleri gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
500 bin sosyal konutta başvuru ücretini yatırma süresi ne kadar?

500 bin konutta kritik detay! Bu süreyi aşanın başvurusu yanıyor
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.