Muğla'da 100. yıl eğitim ormanı oluşturuldu

Muğla'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğünce 100. yıl eğitim ormanı oluşturuldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde Menteşe Düzeyn mevkisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan alanda öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, dikilen fidanların öğretmenlerin özveriyle yetiştirdiği gelecek nesiller gibi yeşereceğini söyledi.

Bu yıl eğitim camiası olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğu ile birlikte yaşadıklarını ifade eden Çay, "Bugün burada 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizi nice yüzyıllara taşıyacak olan gençlerimizi yetiştirecek öğretmenlerimiz adına, ömrünü öğrencilerine adayan tüm öğretmenlerimiz ve şehit öğretmenlerimiz adına 100 fidanı toprakla buluşturduk. Bugün diktiğimiz fidanlar tıpkı öğretmenlerimizin özveriyle yetiştirdiği gelecek nesiller gibi yeşerip ülkemize, geleceğe ve Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak." dedi.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur, Menteşe İlçe Müdürü İdris Kömürcü, Şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler 100 limon servi fidanını toprakla buluşturdu.