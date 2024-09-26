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Muğla'da 100 Yaş Evi'nde Geri Dönüşüm Atölyesi Hizmete Açıldı

Muğla'da 100 Yaş Evi'nde Geri Dönüşüm Atölyesi Hizmete Açıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmete giren 100 Yaş Evi, 60 yaş üstü bireyler için geri dönüşüm atölyesi sunarak, eski eşyaların değerlendirilmesi ve sosyal aktivite imkanı sağlıyor. Atölyede katılımcılar, ailelerinden kalma eşyaları yenileyip, defileyle ödüllenecekler.

Muğla'da 60 yaş üstü kişiler için hizmete açılan 100 Yaş Evi'nin sakinleri, geri dönüşüm atölyesinde çanta, yastık kılıfı, dantel ve elbise gibi eşyaları yeniliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, ileri yaştakilerin sosyal yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla Menteşe ilçesinde hizmete sunduğu 100 Yaş Evi'nin üyeleri, çeşitli atölyelerde çalışmalar yaparak keyifli zaman geçiriyor.

Geri dönüşüm atölyesinde eğitim veren el sanatları öğretmeni Merve Kahraman, katılımcıların çeyizlik sandıklarını açarak annelerinden kalma yastık kılıfı ve dantellere yeniden hayat verdiğini söyledi.

Atölye ile 100 Yaş Evi sakinlerine eski eşyalarını değerlendirmeleri için fırsat sunduklarını belirten Kahraman, "Atölyeye gelen vatandaşlarımız eski kıyafetlerini getirebildiği gibi dışarıdan da atölyemize destek vermek isteyen kişilerin ürünlerini kabul ediyoruz. Bu atölyenin sonunda ise dikiş yapan katılımcılarımız defileyle kendilerini ödüllendirecek." dedi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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