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Muğla'da 100 Hektarlık Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken, yangının sarp arazide sürmesi müdahaleyi zorlaştırıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

100 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Pınarlıbelen ile Kumköy Mahalleleri arasında çıkan orman yangınına ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi sürerken, yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Yangının sarp bir arazide sürmesi, kara unsurlarının müdahalesini zorlaştırırken, Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangın bölgesine gelerek ekiplerden son durumla ilgili bilgi aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Öncelikle Bodrum'a Muğla'mıza büyük geçmiş olsun. Ülkemize büyük geçmiş olsun. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz burada; Kumköy'de, Etrim mevkinde. Burada bütün orman ekibimiz bölge müdürümüzün liderliğinde yine AFAD birimlerimiz, müdürümüz artı özel sektör termik santrallerimiz, büyükşehir belediyemiz, itfaiye, MUSKİ, Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi ve vatandaşlarımızla beraber bu orman yangınını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz. Öncelikle ben burada görev yapan tüm orman personelini, yine diğer kurumlardan gelen canla başla çalışan jandarmalarımız, diğer personellerimiz tebrik ediyorum. Şu anda yerleşim yeri için Allah'a şükür bir tehlike yok. Ancak tabii tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının ilerlemesi engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz çalışacak. Karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız metrelerce kilometre su hortumlarını taşıdılar. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Bir taraftan havadan da gayret devam ediyor." dedi.

'SABAHA KADAR DEVAM EDECEĞİZ'

Konuşmasına devam eden Akbıyık, "Burada bugün 18 hava aracımız çalışıyor şu anda. 119 arazözümüz, itfaiyelerimiz ve belediyelerden gelen, özel sektörden termik santrallerden gelen ekiplerimiz yol açma çalışmaları yapıyorlar. Ağırlıklı orman bölge müdürlüğümüz personelleri olmak üzere yaklaşık 420 personelimiz burada görev yapıyor. İnşallah sabaha kadar devam edeceğiz, kontrol altına alacağız. Milletimize, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun. Her türlü araştırmayı jandarmamız yapıyor. Yangının çıkış nedeni de inşallah tespit edilecek. Tahminen şu anda tam ölçüm yapılmadı ama 100 hektar civarı alan etkilendi. Bunun içerisinde zeytinlik alanlar da var. Alan tespit çalışmaları daha sonra yapılacak." ifadelerini kullandı.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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