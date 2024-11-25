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Muğla'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'da 10 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü H.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında 3 ayrı suçtan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Korucuk Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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