Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin ilçede olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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