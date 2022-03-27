Muğla'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında farklı suçlardan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş'nin ilçede olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel