Muğla'da 10 Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

MUĞLA'da, son 1 haftada düzenlenen 10 uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucunun yanı sıra peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21-28 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere 10 operasyon yaptı. Operasyonlardaki aramada peynir tenekesine gizlenmiş 1 kilo 711 gram kubar esrar, 281 gram metamfetamin, 9,39 gram skunk, 499 sentetik hap, 12 parça sentetik kannabinoid, 83 ecstasy, 2 bin 540 lira, 430 euro, 60 paunt, 3 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı, 47 şüpheliye ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.