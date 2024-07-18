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Muğla'da 10 Gündür Haber Alınamayan Kadının Cesedi Bulundu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 88 yaşındaki kadının cesedi bulundu. Gülfidan Öztaşkın, hastanede tedavi gören oğlunun evinden 1 kilometre uzaklıktaki arazide hareketsiz bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 88 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan Gülfidan Öztaşkın'dan 10 gündür haber alamayan yakınları jandarmaya bilgi verdi.

İhbar üzerine jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekiplerince, bölgede arama çalışması yapıldı.

Öztaşkın, bir süredir hastanede tedavi gören oğlunun evinden 1 kilometre uzaklıktaki arazide hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadının öldüğü belirlendi.

Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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