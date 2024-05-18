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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi???????.

Ekipler tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise karada 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer Göçmen Muğla Göçmen Kaçakçılığı Dünya Güncel Haberler

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