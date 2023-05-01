Muğla'da 1 Mayıs kutlamaları renkli geçti

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Siyasi partiler ve sendikaların da katıldığı kutlamalarda yöresel kıyafetleri ile yürüyen kadınlar ilgi çekti. Kutlamalar gün boyu sürecek etkinliklerle devam edecek.

MUĞLA'da, 13 ilçeden yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Tertip Komitesi'nin çağrısı üzerine binlerce kişi, Emirbeyazıt Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde Mehmet Ali Eren Parkı'nda bir araya geldi. Siyasi partiler ve birçok sendikanın da katıldığı kutlamalar yürüyüşle başladı. CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün katıldığı yürüyüşte, 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Hak, hukuk, adalet', 'Faşizme karşı omuz omuza', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları atıldı. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı kutlamalarda ise en fazla ilgiyi ise yöresel kıyafetleri ile yürüyen kadınlar çekti. Yoğun güvenlik önleminin alındığı kutlamalar, Sosyo Kültürel Alan'da gün boyu sürecek konserler ve çeşitli etkinlikler sürecek.