Muğla'da 1 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Muğla'nın Milas ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan T.S. (38) tutuklandı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 1 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan T.S. (38) tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, T.S.'nin İzmir'den Milas'a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelinin kullandığı otomobil ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan T.S., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel