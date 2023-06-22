Muğla'da 1.386 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından 1 Mayıs-19 Haziran'da yürütülen denetimlerde bin 386 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kaçakçısı tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 65 şüpheliden 42'si tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen araçlara ise 1 milyon 244 bin lira cezai işlem uygulandı.