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Muğla Cezaevinde Başarılı Memurlara Teşekkür Belgesi

Muğla Cezaevinde Başarılı Memurlara Teşekkür Belgesi
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Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz ve koruma memurları, yeşil reçeteye tabi ilaçları tespit ederek kurum güvenliğine katkıda bulundukları için ödüllendirildi. Törende, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı teşekkür belgelerini takdim etti.

Muğla'da cezaevinde görev yapan infaz ve koruma memurları, yalnızca uzman doktor reçetesiyle temin edilebilen ve yeşil reçeteye tabi olan ilaçları tespit ederek, kurum güvenliğine yönelik tehdidi önledikleri gerekçesiyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu emanet eşya biriminde görevli infaz ve koruma memurları Burak Siner ve Ali Istık, hükümlüye gönderilen giyim eşyalarının aranması sırasında yeşil reçeteye tabi olan ilaçları tespit ederek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Personelin başarılı çalışmasının ödüllendirilmesi dolayısıyla Muğla Adliyesi'nde tören düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu cumhuriyet savcısı ve kurum müdürünün katılımıyla gerçekleşen törende personele teşekkür belgesi verildi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kurum güvenliğini sağlama ve düzeni koruma noktasında titizlikle görev yapan personelin bu örnek davranışının, ceza infaz kurumlarında yürütülen disiplinli çalışmanın ve özverili hizmet anlayışının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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