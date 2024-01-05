Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Meslek Ödülleri Sahiplerini Buldu

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği Meslek Ödülleri'nde, Anadolu Ajansı muhabirleri 7 ödüle layık görüldü.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin 2023 yılı değerlendirmelerinin yapıldığı Meslek Ödüleri'nde Anadolu Ajansı Kıdemli Muhabiri Durmuş Genç, Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır, serbest haberciler Osman Akça, Ömer Kundakçı, Onur Çadır, Volkan Yıldız ve Özgürer Deniz Kundakçı, haber foto, röportaj, çevre kategorisi, genç kalemler özendirme ödüllerinin sahibi oldu.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, cemiyetin düzenlediği 2023 yılı Meslek Ödülleri Yarışması'nda ödül alan yerel ve yaygın basın çalışanlarını kutladı.

Ödüllerin 10 Ocak'ta sahiplerine verileceğini belirten Kaytan, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından Türkan Saylan Salonunda gerçekleşecek organizasyonda bu yıl ilk kez yılın habercisi ödülü de verileceğini kaydetti.

MBGCD'nin Seçici Kurulu tarafından 45 başarılı gazeteciye ödül verileceğini belirten Kaytan, "Sektörümüzde yaşanan sorunların çözümü için çalışıyoruz. Gazeteciliğin mesleki itibarını yükseltecek, çağdaş ülkelerin basın çalışanlarına tanıdığı tüm hakları meslektaşlarımıza tanıyacak ve basın özgürlüğünün önündeki yasal engelleri ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz." dedi.

10 Ocak'ta meslektaşları ile dayanışma havasında bir araya geleceklerini vurgulayan Kaytan, gecede gazetecilerin yıl boyu gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirilmesi sonucu farklı kategorilerde meslek ödüllerinin sahiplerine takdim edileceğini dile getirdi.

Ödül alan isimler şöyle:

"Çevre Kategorisinde Durmuş Genç (AA), Ömer Kundakçı (AA), Esma Turan (ANKA), Haber Kategorisinde Cavit Akgün(DHA), Ferdi Yavuz (Yenigün Gazetesi), Altar Zeyhan (Devrim Gazetesi), Hamdi Yörür (Kent Tv), Çiçek Bozoğlu (Bodrum Gündem) Emrullah Gök (FRT Tv) Demet Kızıl (İHA), Haber Fotoğrafı kategorisinde Ali Rıza Akkır (AA), Volkan Yıldız (AA), Mehmet Can Meral, Röportaj Kategorisinde Osman Akça (AA), Vural Efecik ( A Haber), Nevzat Çağlar Tüfekçi, Spor Yazıları Kategorisinde Sertaç Bayraktar (FRT Tv), Berkay Göcekli, Ayşegül Ülkü(May Ajans), Sercan Ergin, Hüseyin Açar, Dijital Platformda Yayın Yapan Televizyonlar Kategorsinde, TV 48, FRT TV, KENT TV, Kent Yazıları Kategorisinde Alp Arbak, Özcan Özgür, Özden Akgüç, Osman Kara, GrafiK tasarım Kategorisinde Coşkun Doğan (Umut Gazetesi), Mete Sönmez(Güney Ege Gazetesi), Duygu Kaplan(Yenigün Gazetesi)Damla Akyol (Gerçek Fethiye Gazetesi), Güliz Karaoğlan (Devrim Gazetesi), Nur Düzen (Yenisayfa Gazetesi), Genç Kalemler Özendirme Ödülü Kategorisinde Ecem Kiriş (TV 48), Mukaddes Yelin (Hamle Gazetesi), Aziz Şahin (Hamle Gazetesi), Özgürer Deniz Kundakçı (AA), Tuğba Kara (Yenigün Gazetesi), Onur Çadır (AA), Yılın Habercisi Ödülü programda İHA Müdürü Bekir Tosun'a verildi.