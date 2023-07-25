Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, 24 Temmuz sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünü kutladı

24 Temmuz sansürün kaldırılışının 115'nci yıl dönümünü nedeniyle Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Muğla'da görev yapan basın mensuplarına yemek düzenledi.

İş insanı İbrahim Güngör ve Aşkın Fahri Gezici'nin katkıları ile gerçekleşen yemeğe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 27. Dönem Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İletişim Bölge Müdür Yardımcısı Erol Kütahya, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut ve il genelindeki gazeteciler katıldı.

Yemekte bir konuşma yapan Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) Genel Başkanı ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ; " Basınımızın özgür, objektif ve tarafsız çalışma imkanı bulması için ilk şart, gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasası'nın çıkartılmasıdır. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimize yaraşır bir meslek yasasının çıkarılması artık elzemdir. TBMM'deki milletvekillerinden adım atılmasını bekliyoruz. Gazeteciyi tanımlayan Gazetecilik Meslek Yasası'nın olmaması bizleri üzmektedir. Bu yasanın çıkarılması basın sektöründe yeni bir dönemi açacaktır. Bu nedenle başta iktidar milletvekilleri ve ilgili bakanlıklar ile daire başkanlıklarının bu konuda hassas olmasını istiyoruz" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türk basınında sansür, 115 yıl önce gazetecilerin 24 Temmuz 1908 tarihinde gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kalkmış, ancak ardından yapılan yasal düzenleme ve baskılarla hemen hemen her dönem yeniden sansür gündeme gelmiştir. Yaşanan uygulamalara bakıldığında, sansürün kalkmadığını, etkisini arttırarak devam ettirdiğini görmekteyiz. Unutulmamalıdır ki; İfade ve basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır ve Türkiye'de demokratik yaşamın temel sorunu ne yazık ki basın ve ifade özgürlüğünün gerçek anlamda olmamasıdır. Halkın haber alma hürriyetinin işlerliği için, basın ve ifade özgürlüğü temel gerekliliktir" dedi.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Özellikle yerel basının her geçen yıl yurt genelinde yazılı gazetelerin azalması demokrasi ve ülkemiz adına büyük bir kayıptır. Halkın gerçekleri öğrenme ve bilgi edinme hakkının aracı olan basın özgürlüğünün önündeki engeller kalkmadıkça, 24 Temmuzlar gazeteciler için bayram olmayacaktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bölge Müdür Yardımcısı Erol Kütahya ise bu tür gecelerde birlik ve beraberlik içerisinde gazetecilerin önemli mesajlar verdiklerini söyleyerek; "24 Temmuz sabahı bizleri kahvaltıda bir araya getiren Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut'a ve bu geceyi düzenleyen Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA