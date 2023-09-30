Muğla Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Nakdi Yardım ve Çorba Dağıtıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla'da ikamet eden ve çocukları üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımda bulunmaya devam ediyor. Ayrıca, üniversite öğrencilerine derslere girmeden önce sabahları çorba dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla'da ikamet eden ve çocukları üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi yardımda bulunmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine, derslere girmeden önce sabahları çorba dağıtımı da gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkeleri doğrultusunda üniversite öğrencilerine desteğini aralıksız sürdürüyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN 1.759.320 TL ÖDENDİ

Büyükşehir Belediyesi, Muğla il sınırları içerisinde ikamet eden ve çocukları üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi vatandaşların üniversitede okuyan çocukları için yılda 2 defa nakdi yardımda bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1223 üniversite öğrencisinin ailelerine 1.759.320 TL tutarında ödeme gerçekleştirdi.

DERSLERDEN ÖNCE ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine, derslere girmeden önce sabahları çorba dağıtımı da gerçekleştiriyor. Eğitim- öğretim dönemi boyunca öğrencilere hafta içi her gün çorba ikramında bulunuyor. Bu kapsamda bugüne kadar 200 bin kişilik çorba dağıtımı yapıldı.

ÖĞRENCİLERE KONAKLAMA DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini kazanmış ancak KYK sıralamasında yedekte olan öğrencilere geçici konaklama hizmeti sağlıyor.