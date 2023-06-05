Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'ni gezdirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçeye hizmet veren Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin kapılarını öğrencilere açtı. Türdü 100. Yıl ilkokulundan 80 öğrenci tesis gezisi yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçeye hizmet veren Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin kapılarını öğrencilere açtı.

Tesisi, Türdü 100. Yıl ilkokulundan 80 öğrenci ziyaret etti ve öğrencilerle "çöpün Serüveni" konulu teknik gezi yapıldı.

Teknik gezide öğrenciler tesisteki evsel atıkların nihai olarak bertaraf edildiği lotları, kompost alanını, 2,4 megavat kurulu güçle elektrik üretimi yapan Biyokütle Enerji Tesisini, kaynağında ayrıştırılamayan ve çöpe karışan geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırıldığı Mekanik Ön Ayrıştırma Tesisini, Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisini yerinde görerek bilgi edindi.