Muğla Büyükşehir Belediyesi İçme Suyu Çalışmalarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKI Genel Müdürlüğü, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme su ihtiyacının sekteye uğramadan karşılanması için il genelinde içme suyu imalat ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana 13 ilçede 569 mahallede toplamda 1 milyon 650 bin 683 metre içme suyu imalatı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKI Genel Müdürlüğü, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme su ihtiyacının sekteye uğramadan karşılanması için il genelinde içme suyu imalat ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana 13 ilçede 569 mahallede toplamda 1 milyon 650 bin 683 metre içme suyu imalatı gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte en büyük kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yapıldığı ilçe olan Bodrum, yine içme suyu hat çalışmaları bakımından da en fazla çalışma yapılan bölge oldu. Büyükşehir ekipleri Bodrum'a, kanalizasyon hattı, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Gümbet ve Gümüşlük Arıtma Tesisi kapasite artış projesi, Torba kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi projelerinin yanı sıra içme suyu ile ilgili de önemli yatırımlar yapıyor. Ekipler, Bodrum'a yapılan hatalı ana isale hattının onarımını sürdürürken, yeni hat yapım çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında Bodrum' da 56 mahallede 321 bin 999 metre içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca Menteşe'de 180 bin 450, Milas'ta 217 bin 472, Ortaca'da 74 bin 506, Seydikemer'de 97 bin 500, Ula' da 86 bin 108, Yatağan'da 96 bin 178, Dalaman' da 93 bin59, Datça' da 123 bin 877, Fethiye' de 137 bin 740, Kavaklıdere'de 64 bin 519, Köyceğiz'de 34 bin 26, Marmaris'te 123 bin 249 metre içme suyu hat çalışması yaptı.