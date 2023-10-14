Muğla Büyükşehir Belediyesi Gökova Körfezi'nde Kıyı Temizliği Başlatıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gökova Körfezi'nde araç yolu olmayan koylarda kıyı temizliği çalışmalarına başlıyor. Ekipler, yedi adalar ve Tuzla bölgesinde çevre temizliği gerçekleştirerek çöpleri Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda önümüzde kıyı temizliği başlatıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehrin kıyılarını temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökova Körfezinde araç yolu olmayan koylarda kıyı temizliği başlatıyor. Ekipler yedi adalar ve Tuzla bölgesinde kıyı temizliği gerçekleştirecek. Yatların uğrak yeri olan koylarda toplanacak olan çöpler, çevreye zarar vermeden, Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2014 yılından bugüne 175 ton 100 kg çöp topladı.