Muğla Büyükşehir Belediyesi, Düğerek Mahallesi'nde Kanalizasyon Projesi İle Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde devam eden kanalizasyon projesini ve Menteşe Belediyesi'ne bağışladığı Hafız Mehmet Gürün Evi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Muğla'nın birçok farklı noktasında yapımı tamamlanan altyapı yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi özellikle kanalizasyon hattının bulunmadığı bölgelerde projelerini hayata geçiriyor. Başta Bodrum, Fethiye, Milas gibi ilçelerde hayata geçirilen altyapı yatırımlarının yanı sıra Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde de kanalizasyon projesi hızla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde devam eden kanalizasyon projesini ve Menteşe Belediyesi'ne bağışladığı Hafız Mehmet Gürün Evi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Muğla'nın birçok farklı noktasında yapımı tamamlanan altyapı yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi özellikle kanalizasyon hattının bulunmadığı bölgelerde projelerini hayata geçiriyor. Başta Bodrum, Fethiye, Milas gibi ilçelerde hayata geçirilen altyapı yatırımlarının yanı sıra Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde de kanalizasyon projesi hızla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bölgede devam eden çalışmaları yerinde incelerken, dedesinden miras kalan ve Muğla'nın kültür mirasına katkı sağlaması için Menteşe Belediyesine bağışladığı Hafız Gürün evindeki yenileme çalışmalarını da inceledi.

KANALİZASYON HATTININ 4 BİN METRESİ TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Düğerek Mahallesinde ilk etapta yaklaşık 15 Milyon TL'ye mal olacak ve 13 bin kişiye hizmet verecek olan 8 bin 750 metrelik kanalizasyon hat çalışmasını sürdürüyor. Proje kapsamında hattın 4 bin metrelik kısmı tamamlanırken, 515 adet parsel bağlantısının 165'i yapıldı. Düğerek Mahallesi'nde oluşan atık su mahalleye yakın olan Muğla Atık Su Arıtma Tesisine iletilerek arıtılacak ve arıtılan su yeşil alan sulamasında kullanılacak.